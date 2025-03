Reptrics

reptrics.com

Reptrics er alt-i-en kundesuccessoftware til B2B SaaS-virksomheder for at drive kundefastholdelse og vækst. Reptrics er bygget til et proaktivt kundesucces-team og en executive leder til at administrere kundeonboarding og -fornyelser, reducere afgang og booste udvidelsesmuligheder. Reptrics giver kundesuccesteams mulighed for at blive indtægtscentre snarere end et omkostningscenter. Hjælper med at styre succes gennem hele kundens livscyklus ved at automatisere kundecentrerede arbejdsgange ved hjælp af playbooks. Kundefokuseret dataplatform til at overvåge kontosundhed og adressere churn-risiko i realtid. Med hovedkvarter i Florida, grundlagt i 2019, er VC-støttet platform. Betroet af globale kunder som Hook Security, Web-est, Skill Struck, Kinectify og mange flere for at øge MRR (Monthly Retention Rate og maksimere levetidsværdi (LTV) med hurtigste implementering af tech-stack under 90 dage.