Lokal listestyringssoftware - Mest populære apps - Taiwan

Experience.com

experience.com

Siden 2015 har Experience.com været forpligtet til at levere AI-drevet online omdømme i verdensklasse, anmeldelser og tilstedeværelsesstyringsløsninger, hjælpe virksomheder og fagfolk med at forbedre deres online tilstedeværelse og kunde- og medarbejderengagement. Med en fælles mission for at hjælpe millioner af organisationer med at udvikle sig og forbedre, fortsætter Experiente.coms integrerede SaaS -platform med at føre branchen i spidsen for digital marketinginnovation. Experience.com henvender sig til et bredt målmarked, herunder lokale fagfolk og multi-location-mærker, der søger at befæste deres online omdømme gennem kraften i AI og kundefeedback. Platformen er designet til at hjælpe virksomheder og fagfolk med at øge deres oplevelsesekspertise, udnytte indsigt fra kundefeedback og etablere urokkelig tillid blandt deres publikum. Det giver dem mulighed for ikke kun at opretholde et usædvanligt online omdømme, men også til at udnytte det som et værktøj til at erhverve ny forretning. De alsidige løsninger, der tilbydes, resonerer med virksomheder i alle størrelser, hvilket giver midlerne til at udmærke sig i kundeoplevelse (CX), medarbejderoplevelse (EX) og omdømmestyring på tværs af forskellige brancher. Søgningsrangeringsplatformen giver også fagfolk og organisationer mulighed for at tage kontrol over hele deres online tilstedeværelse fra en platform og klatre op på søgningsrækkerne med skræddersyede værktøjer.