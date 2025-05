App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gør websites til desktop-apps med WebCatalog Desktop – dit alt-i-et værktøj til at administrere apps og konti. Skift mellem flere konti, organiser apps efter arbejdsgang, og få adgang til et kurateret katalog af desktop-apps til Mac og Windows. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Indlæs bordsoftware - Mest populære apps

Load board-software eller fragtmatchningssoftware er afgørende for transportører, mæglere og afsendere for at forbinde forsendelser med fragtskibe til transport på tværs af lande. Dette værktøj strømliner transportbeslutninger ved at anbefale de bedste transportører baseret på faktorer som afstand, markedspriser, tidligere præstationer, placering og fragtstørrelse. Ofte integreret med transportstyringssystemer (TMS), hjælper det med at booke den nødvendige fragt til effektiv transport. Derudover bruger den maskinlæring til at optimere ruter baseret på brændstofpriser, IFTA-afgifter og tilgængelig transportørplads. Afsendere drager fordel af softwarens præstationssporingsfunktioner, så de hurtigt og omkostningseffektivt kan ombooke hos pålidelige fragtfirmaer. De får også synlighed i forsendelsesprocessen gennem enten indbyggede funktioner eller integration med forsyningskædens synlighedsværktøjer, der hjælper med at forhindre transitproblemer. Endelig giver fragtmatching software transportører i stand til at forhandle bedre priser med mæglere og afsendere ved at give adgang til kreditrapporter og statsdækkende lastbilpriser.