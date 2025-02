Live Commerce software - Mest populære apps - Slovenien

Dacast

Dacast (San Francisco, CA og London, UK) er en fuldstændig integreret videostreamingplatform, der gør det muligt for alle virksomheder at udsende audiovisuelt indhold og giver seerne mulighed for at se gratis eller betalt programmering. Dacast laver online videostrømning: - Let at udsende via et annoncefrit hvidt etiketsystem -Let at tjene penge via videoannoncer, pay-per-view og/eller abonnementer. Ved hjælp af Dacast kan udgivere af online video skabe en eller flere pengefremstillingskanaler selv lige så let som at bruge Google Adsense. Derudover administrerer Dacast også sikkerheden for kundernes vandløb og betalinger og tilbyder et dybt analyse -dashboard, der gør det muligt for brugere at optimere streamingplanlægning og reklameindtægter. Dacast hjælper alle med at skabe professionelle live videostrømme til deres forretning, mission eller organisation. Vi hjælper over 300.000 organisationer til at streame live video, reducere båndbreddeomkostninger og forbedre udsendelseskvaliteten med vores brugervenlige platform for fuld service eller via vores tv-API. Dacast er den eneste på markedet, der tilbyder sin teknologi som en ægte selvbetjening-der er ingen grund til at engagere sig i formidlere eller købe yderligere applikationer eller værktøjer: Dacast er en ægte one-stop, ende-til-ende-løsning.