Live Commerce software - Mest populære apps - Portugal

Whisbi

whisbi.com

Whisbi leverer en mobil-første samtale-salgs- og marketingplatform til B2C-virksomheder. Vores løsning skaber en mulighed for salgs- og marketingprofessionelle til at øge salgskonvertering, forbedre live-engagement og give en differentierende online kundeoplevelse. Whisbi kombinerer alle kontaktkanaler som videoopkald, chat, chatbot, klik for at ringe eller et traditionelt telefonopkald til en centraliseret datadrevet brugergrænseflade til dine kunder. Forbedret af en BI-motor leverer Whisbi den rigtige kanal til den rigtige kunde på det rigtige tidspunkt. Whisbi-løsningen integreres nemt med eksisterende infrastrukturer, lige fra callcentre til fysiske butikker og virtuelle showrooms. En simpel inkludering af løsningen på websteder giver mulighed for at drive en ægte omnichannel kundeoplevelse, der markant øger online konverteringsrater. Vi tilbyder en samtaleplatform i verdensklasse til salg og marketing og er i stand til at dele branchespecifik indsigt og ekspertise. Vi har enestående erfaring med at arbejde tæt sammen med globale virksomheder inden for telekommunikation, bilindustrien, rejser og forsikring og bank. Vores løsninger har klaret over: * 700 millioner visninger, * 47 mio. klik, * 18 millioner opkaldsanmodninger, * 10M samtaler Til dato har vi leveret over 1,5 mio. salg til vores kunder globalt. Og vi er lige begyndt! Whisbi sætter menneskelig interaktion i centrum for online kundeoplevelsen og øger ROI af digitale marketingkampagner. Det giver brands mulighed for bedre at udnytte deres hjemmesidetrafik, øge deres NPS-score, differentiere sig gennem CX og sælge mere online. Vi integrerer med de bedste marketing- og salgsløsninger, herunder Salesforce, Google Adwords, Google Analytics og Adobe Marketing Cloud, hvilket hjælper med at levere mere kraftfuld indsigt i den fulde kunderejse. I bund og grund giver Whisbi moderne marketing- og salgsteams mulighed for at levere multikanaloplevelser, der understøtter og komplementerer eksisterende digitale handelssystemer.