Live Commerce software - Mest populære apps - Pakistan

Emplifi er den førende forenede CX-platform bygget til at bringe marketing, pleje og handel sammen for at hjælpe virksomheder med at lukke kundeoplevelseskløften. Emplifi er en global virksomhed med over 20 års brancheekspertise, der hjælper mere end 20.000 brands, såsom Delta Air Lines, Samsung og Ford Motor Company, med at give deres kunder enestående oplevelser ved hvert kontaktpunkt på deres kunderejse. Emplifis Social Marketing Cloud giver brands mulighed for at relatere, kommunikere, bygge og tilpasse sig den dynamiske verden af ​​sociale medier. Intuitiv, alt i én, venlig platform Teams går hurtigt ombord og begynder at arbejde med den prisvindende, venlige brugergrænseflade og alle de værktøjer og arbejdsgange, der er nødvendige for at planlægge, planlægge, publicere og måle resultater på tværs af alle sociale kanaler. Kraftige lytteværktøjer måler puls AI-drevet community management og lytteværktøjer genererer indsigt i konkurrence, trends, influencers, følgere og adfærd, så marketingfolk anvender det rigtige indhold til den rigtige målgruppe. Klassens bedste analyse og indsigt Rockstars sociale teams beviser deres resultater med lethed gennem dyb indsigt, der kommer fra kraftfulde analyser og enestående tilpasset rapportering for at gå ud over det grundlæggende til rigtige forretningsresultater. Integreret service og pleje på tværs af socialt Intuitiv, ikke-lærende kurve, integrerede sociale kundeplejeværktøjer hjælper teams med bedre at hjælpe kunderne, når de står i kø, ruter og løser på et øjeblik på sociale medier. Integreret ShopStream livestream video shopping Blænd dine kunder med live video shopping oplevelser. Sæt fart på din digitale shoppingrejse for at drive dine kunder fra browsing til køb.