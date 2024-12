Mest populære Tilføjet for nylig Live Commerce software - Mest populære apps - Malaysia

Live-handelssoftware gør det muligt for virksomheder at promovere og sælge produkter gennem live videostreaming. Denne tilgang til shopping er mere engagerende end traditionel e-handel og forbedrer interaktionen mellem købere og sælgere. Forbedret engagement fører ofte til højere konverteringsrater og øget onlinesalg. Marketing- og salgsprofessionelle, influencers og forbrugere, der leverer udtalelser eller produktdemonstrationer, kan alle drage fordel af denne software. For maksimal effektivitet skal live-handelsplatforme være let tilgængelige for købere og alle, der er interesseret i de fremhævede produkter. Denne tilgængelighed giver sælgere mulighed for at spore potentielle fremtidige kunder, hvilket hjælper med en målrettet marketingindsats.