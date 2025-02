Live chat software - Mest populære apps - Slovenien

Leadoo

leadoo.com

Leadoo er en konverteringsplatform, der gør passiv hjemmesidetrafik til aktive kundeemner og håndgribelige forretningsresultater. Da 83 % af købsbeslutningerne sker online, har mulighederne for webstedskonverteringer aldrig været højere. Men de fleste besøgende på webstedet er passive og ikke klar til at købe. I gennemsnit forlader 98 % af de besøgende på webstedet uden at konvertere. Disse lave konverteringsrater kan plage ydeevnen. Så de er på en mission om at tilpasse og styrke marketing- og salgsteams til at konvertere bedre og skabe nye kommercielle effektiviteter sammen. Det gør de gennem: * Engagerende bots på stedet for at drive konverteringsrejser * Kraftfuld personalisering for at forbedre brugeroplevelsen * Virksomhedsidentifikation for at identificere kundeemner * Kortlægning af brugerrejser for at kortlægge salgscyklusser * Analyse for at forstå brugerne * AI til at besvare brugerspørgsmål automatisk baseret på webstedets indhold * Salgsadvarsler til støtte for kommercielle teams * CRM-integration for at bringe det hele sammen * Leadoo kommer også med et dedikeret team af konverteringseksperter, som opsætter og konstant optimerer konverteringsrejser gennem webstedet. For 800 Leadoo-kunder i løbet af deres første 12 måneder hos dem fandt de, at den gennemsnitlige stigning i basiskonverteringsrater var 74 %. Enkelt sagt leverer Leadoo alle de værktøjer og indsigter, der er nødvendige for at: * Identificer besøgende på webstedet * Aktiver dem på stedet * Pleje dem under deres indkøbsrejser * I sidste ende konvertere flere af dem til kunder