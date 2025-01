Live chat software - Mest populære apps - Fransk Polynesien

LiveChat

LiveChat er en komplet kundeserviceplatform med online chat og webanalysefunktioner. Det er designet specifikt til at give fantastisk kundeservice og brændstofsalg. Denne alt-i-én kundeserviceplatform bruges af over 38.000 kunder i 150 lande. Den skiller sig ud med sit enkle og intuitive design, der gør det nemt for både supportmedarbejdere og kunder at bruge det lige fra hånden. LiveChat giver dig mulighed for at tilpasse kommunikationen med kunder til at opfylde og overgå deres forventninger. Det fokuserer på at levere problemfri service med kraftfulde funktioner, der understøtter kundeserviceteams. Den kan bruges på mobile enheder, så du kan være sikker på, at du aldrig mister nogen kundeemner, selv når du er på farten. Mobilchat kan også fungere i baggrunden, så uanset hvad du gør på din telefon, vil applikationen blive ved med at invitere potentielle besøgende og give dig besked om indgående chats. LiveChats chat-widget kan tilpasses fuldstændigt, hvilket får det til at se ud og føles som en naturlig del af din hjemmeside. En af de mest kraftfulde funktioner i forhold til at få kundeemner er automatiserede hilsener, som giver dig mulighed for at tilbyde besøgende hjælp, før de overhovedet når ud til supportteamet. Automatiske chatinvitationer kan også tilpasses baseret på en kundes adfærd, hvilket forbedrer kundernes samlede oplevelse med brandet. Med LiveChat kan kundesupportteams køre flere chatsessioner på samme tid. Agenter kan bruge et smugkig til at se, hvad kunderne skriver, før de trykker på "send"-knappen og bruge standardsvar, som hjælper dem med at reducere den gennemsnitlige håndteringstid og glæde kunderne. For at gøre deres service venlig og personlig kan agenter bruge kundeoplysninger, der vises i sidebjælken under samtalen. Det giver tiltrængt indsigt i de vigtigste data om en kunde. Agenter kan tagge hver chatsession, hvilket giver dem mulighed for senere at se populære forespørgsler og forbedre deres produkt eller service. Med LiveChats avancerede rapporteringsfunktioner kan support- og salgsteam spore deres ydeevne, spotte forbedringer, øge produktiviteten og som et resultat få glade kunder og nyde mere salg. LiveChat hjælper med at administrere kundebeskeder, automatisere arbejdsgangen og samarbejde inden for teams. Det understøtter chatbots, lader brands bygge og lancere samtale-chatbots uden kodning og skiller sig ud med kundeservice. Det tilbyder også en selvvidenbase for hurtig og ubesværet selvbetjening. LiveChat giver mere end 200 kraftfulde integrationer, der giver virksomheder mulighed for at udvide værdien af ​​deres eksisterende værktøjer. Den integreres problemfrit med populære CRM-løsninger, såsom Hubspot og Pipedrive, e-handelstjenester som Shopify og BigCommerce, og beskedapps, såsom WhatsApp og Facebook - hvilket gør det muligt at synkronisere kundedata og holde kommunikation på ét sted nemt. Det understøtter betalingstjenester, såsom PayPal eller Stripe, så kunderne kan foretage ordrer og betalinger direkte fra chatten. Det fungerer med e-mail-tjenester som Mailchimp, der hjælper med at samle og pleje kundeemner efter en chat. Der er mange flere integrationer tilgængelige, der hjælper virksomheder med at levere fremragende kundeservice og øge deres salg. LiveChat-teamet er altid klar til at hjælpe med alt 24/7/365. LiveChats Support Heroes giver den bedste kundeserviceoplevelse ved hurtigt at svare på spørgsmål, løse problemer og levere løsninger.