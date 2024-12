Mest populære Tilføjet for nylig Live chat software - Mest populære apps - Malaysia

Live chat-software gør det muligt for virksomheder at kommunikere med besøgende på webstedet i realtid gennem chatvinduer. Kundeservicerepræsentanter kan bruge denne software til at hjælpe brugere med spørgsmål om produkter eller webstedsnavigation. Supportagenter kan starte interaktioner med pop op-chatbokse eller vente på, at besøgende når ud med deres forespørgsler. Nøglefunktioner omfatter rapportering og analyser, interaktive chatmeddelelser og samtalearkivering. Dette værktøj hjælper kundeserviceteams med at reagere hurtigt på forespørgsler, giver forretningsudviklingsmedarbejdere mulighed for at engagere kundeemner, der er svære at nå via telefon eller e-mail, og gør det muligt for administrativt personale i uddannelsessektoren at komme i kontakt med potentielle studerende. Derudover kan live chat-funktionalitet integreres i andre softwaretyper, såsom e-handelsplatforme og helpdesk-løsninger.