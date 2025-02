Lifestyle Spending Account (LSA) Software - Mest populære apps - Sint Maarten

Forma

joinforma.com

Virksomheder bruger årligt millioner på personalegoder, som medarbejderne hverken værdsætter eller regelmæssigt bruger. Forma blev grundlagt i 2017 og satte sig for at bygge en bedre model ved at udfordre traditionelle one-size-fits-all tilgange. Formas fleksible fordelssoftware hjælper virksomheder med at tilbyde konkurrencedygtige fordelspakker og samtidig reducere omkostninger og ineffektivitet ved at give medarbejderne flere valgmuligheder og fleksibilitet i, hvordan de bruger deres fordele. Platformen sparer også HR-professionelle for utallige timer med at administrere og understøtte forskellige punktløsninger. Ved at bruge Forma kan virksomheder vælge fra en række produkter, der inkluderer livsstilsudgifter, konti til sundhedsudgifter, sundhedsrefusionsordninger, fleksible udgiftskonti og mere for at designe og levere skræddersyede fordelsprogrammer – alt sammen gennem en enkelt platform. Medarbejdere har derefter tre muligheder for at bruge kontomidler: Forma Store med nedsatte produkter og tjenester, Forma Visa-kortet eller kræve tilbagebetaling støttet af Formas verdensklasse medlemssupportteam. Forma har hjulpet hundredvis af verdens mest beundrede virksomheder, herunder Stripe, Zoom, Lululemon og Affirm, med at designe og understøtte fleksible, inkluderende fordelsprogrammer for næsten en million medarbejdere. Og vi oplever stor succes med 98 % kundefastholdelse, 75 NPS og 98 CSAT-vurderinger fra medlemmer. Forma er bakket op af Emergence Capital og Ribbit Capital og har modtaget adskillige priser for sin eksponentielle vækst, sin softwareinnovation og som et "Great Place to Work."