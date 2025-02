Learning Experience Platforms (LXP) - Mest populære apps - Slovakiet

Mentessa

mentessa.com

Leder du efter en løsning til at integrere nyansatte for at bringe dem sammen, samtidig med at du forbedrer trivsel og produktivitet – hvilket giver alle mulighed for en succesfuld karriere! Mentessa er platformen for kollaborativ læring, der hjælper medarbejderne til at lære og arbejde sammen – baseret på færdigheder. Det forvandler en arbejdsplads til et fællesskab, skaber stærkere forbindelser i dit team, byder nyankomne velkommen og hjælper alle med at føle sig som en del af familien. Invester i medarbejdernes læring og udvikling for at fremme engagement, innovation og velvære, drevet af AI. Lås op for kraften i Mentessa, og oplev et helt nyt niveau af medarbejderlæring med AI-drevet teknologi. Forvandl din arbejdsplads til et blomstrende fællesskab, der hylder samarbejde, byder nykommere velkommen og støtter alle til at nå deres fulde potentiale gennem meningsfuld videndeling - alt sammen designet til maksimalt engagement og innovation! Mentessa inviterer kolleger til at mødes og dele deres viden til gavn for alle på et hvilket som helst tidspunkt i en medarbejders karriere! Det gør teambuilding, samarbejde og præstationsforbedring enkel og underholdende – hvad kunne være bedre? Støt en forbundet læringskultur gennem: - happy hour-netværk (mystery-frokoster, virtuel kaffechat, vandkøler-kampe) - peermentoring - mentormatching - færdighedsdeling - DEI-udvekslingsprogrammer - vaneopbygningsrutiner - buddy fitness-matching - CEO-dates Hos Mentessa har vi gør det nemmere end nogensinde at arbejde sammen med vores AI-drevne teknologier. Det har aldrig været nemmere at forbinde kolleger fra forskellige teams og lokationer - uanset om du leder efter en individuel chat eller et større gruppemøde, er det hele organiseret i din kalender uden at kræve nogen ekstra indsats fra din side! Lad os snuppe en kop virtuel kaffe og indhente det! Vores peer mentorprogram er den perfekte måde at mødes og udveksle ideer på. Og lad os ikke glemme vores innovative initiativ til at matche medarbejdere på tværs af teams, der hjælper Engineering med at møde salg eller HR med at møde marketing som aldrig før. Nyansatte vil også elske deres buddy-program - gør dig klar til nogle fantastiske introduktioner, når de ankommer om bord! Vi har også forfriskende