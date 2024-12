Mest populære Tilføjet for nylig Learning Experience Platforms (LXP) - Mest populære apps - Malaysia

Learning Experience Platforms (LXP'er), også kendt som LXP eller LEP, bruges af HR og Learning and Development (L&D) afdelinger i virksomheder. Disse platforme tilbyder tilpassede løsninger, der har til formål at give medarbejderne personlige og brugervenlige læringsoplevelser. Ofte omtalt som "Netflix-stil" læring, LXP'er letter nem adgang til relevant indhold via computere og mobile enheder. LEP'er forsyner virksomheder med omfattende læringsbiblioteker, der omfatter interne og eksterne kursuskataloger, videoer, podcasts, blogs, artikler og mere. LXP'er gør det muligt for medarbejderne at følge adaptive læringsveje, der er skræddersyet til deres individuelle kompetenceudviklingsbehov. Det er vigtigt at adskille LXP'er fra Learning Management Systems (LMS). Mens LMS typisk fokuserer på katalogstyring til compliance- og virksomhedsuddannelsesformål, giver LXP'er virksomheder alsidige indholdsbiblioteker, der kan bruges som de er, tilpasses eller oprettes på ny. Visse LEP'er hjælper endda virksomheder med at identificere intern ekspertise og kuratere proprietære videnlagre. Virksomheder kan integrere LXP'er og LMS-værktøjer for effektivt at skabe, administrere og overvåge alle læringsmuligheder på tværs af deres organisation.