App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Forvandl websteder til skrivebordsapps ved hjælp af WebCatalog Desktop, og få adgang til et væld af eksklusive apps til Mac, Windows. Brug rum til at organisere apps, nemt skifte mellem flere konti og øge din produktivitet som aldrig før. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Lederuddannelsesvirksomheder - Mest populære apps

Virksomheder med speciale i lederuddannelse tilbyder outsourcede løsninger til lederudvikling. Disse organisationer udfører strukturerede træningsprogrammer og gennemfører sessioner enten på stedet eller virtuelt. Deres tjenester omfatter både bred lederskabsforbedring og specialiseret brancheekspertise. Ud over formel træning organiserer disse udbydere ofte uformelle aktiviteter med fokus på områder som teamsamhørighed. Virksomheder engagerer sig med disse udbydere for at forbedre effektiviteten af ​​deres lederskab.