Lead-to-Account Matching og Routing Software - Mest populære apps - Slovakiet

Terminus

terminusplatform.com

Den gamle måde at gøre tingene på fungerer ikke længere. Og du har ikke råd til at komme bagud. B2B-strategier har udviklet sig, og reglerne for spillet har ændret sig. Du har brug for platformen, eksperterne og de taktiske playbooks for at bringe dig derhen, hvor din virksomhed skal være, især med det øgede pres for at være mere effektiv for hver dollar. Terminus er en platform bygget til din succes. Det hjælper dit team med at møde konti gennem hele deres livscyklus, du har brug for en platform forankret i førstepartsdata, der omgiver købere med engagerende digitale oplevelser fra kontoanskaffelse til udvidelse og fornyelse. Vores motor er bygget til at drive ROI, minimere svindel, prioritere brandsikkerhed og omdanne hensigt til relevant, handlingsorienteret indsigt for GTM-teams.