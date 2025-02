Lead Scoring Software - Mest populære apps - Slovakiet

EQUP

EQUP er en alt-i-én software, der hjælper virksomhedsejere med at strømline deres virksomhedsprocesser som marketing, salg, fakturering, kommunikation osv. Med EQUP behøver virksomhedsejere ikke at nøjes med generiske løsninger; det tilbyder branchespecifikke løsninger på deres forretningsproblemer, uanset om de er i service-, SAAS- eller e-handelsindustrien. EQUP er den eneste CRM+Marketing Automation-software på markedet, der giver dig mulighed for at administrere flere virksomheder med en enkelt konto og et enkelt abonnement. Du behøver ikke at købe en ny plan for at administrere dine andre virksomheder. EQUPs inventory pooling-funktion giver dig mulighed for at samle dine e-mails, brugere, aftaler, tags, opgaver, aftaler osv. mellem dine virksomheder, så ingen funktion efterlades ubrugt. I EQUP er alle de værktøjer, du skal bruge til at administrere og udvikle din virksomhed, alle tilgængelige på ét sted, hvilket gør det nemmere for dig at administrere din virksomhed uden at skulle lære flere programmer og skifte mellem dem for at få den nødvendige information. Du vil også have adgang til en dedikeret account manager, som ikke kun vil hjælpe dig med onboarding, men også vil være tilgængelig for at hjælpe dig med dine softwarebehov.