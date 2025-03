EventTitans

eventtitans.com

EventTitans er en robust og tilpasselig løsning til begivenheder i alle størrelser, inklusive live, hybrid og 3D/2D virtuel oplevelse. Det er en sponsorcentreret platform med 150+ funktioner og tilpasning, bygget til automatisering af begivenheder. Vores platform forenkler administrationen på hvert trin, lige fra før-event-stadiet til post-event og automatiserer hele processen, hvilket sparer dine administrationsomkostninger og -tid med næsten 50 %. Vores mission er at drive engagement - først og fremmest - at give dig større forretningsresultater. EventTitans er en alt-i-én event management platform, der letter alle vigtige funktioner fra billetsalg, strømlinet proces til selvregistrering af deltagere/sponsorer/talere, gamification, gæstecheck-ins/walk-ins og deltagerengagement til at fange vigtig realtid begivenhedsanalyse. Vores indbyggede CRM hjælper dig med at importere eller eksportere kontakter, spore ordrer, sende massemails, registrere undersøgelser og meget mere. Engagement med din dybt brandede oplevelse, parret med vores proaktive og fuldtids kundesuccesteam, sikrer, at hver begivenhed, der udføres på vores platform, er perfekt hver gang. Spørg os om vores tilpassede begivenhedsdashboardudvikling og funktionstilpasninger, der kan hjælpe med at strømline dine processer, øge deltagerengagementet og højne den overordnede succes for dine begivenheder. Vores team står klar til at hjælpe dig med at skabe en skræddersyet løsning, der opfylder dine specifikke behov og maksimerer dit arrangements potentiale.