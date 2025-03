Lead Retrival Software - Mest populære apps - Uruguay

Expo Pass

expopass.com

På Expo laver vi alle slags begivenheder til alle slags lette med Expo Pass Event Technology -platformen. Vores fremtidstænkende teknologier giver arrangørerne værktøjer til at planlægge, spore og være vært for enhver form for begivenhed, både personlige og virtuelle. Og vores intuitive produkter er designet, så arrangørerne kan ramme jorden i gang. Det betyder dog ikke, at vi nogensinde er uden for rækkevidde. Fra første dag parrer vi hver klient med en dedikeret hændelsessucceschef. Dette er virkelig bare vores måde at sige, ”Vi ved, at du fik dette. Men vi er altid her, hvis du har brug for noget. ” Vi får, at begivenheder er mere end bare teknologi. Begivenheder handler om mennesker. Og vi har hjulpet millioner af mennesker med at forbinde, tale, grine og tænke ... sige hej når som helst. Tilgængelige funktioner: Begivenhedsregistrering Expo Pass Virtual Experience Check in Badge Printing Event App Deltagelsessporing LEAD REUTIVAL