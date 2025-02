Lead Retrival Software - Mest populære apps - Somalia

Expo Pass

Hos Expo gør vi alle slags arrangementer nemme med Expo Pass event teknologiplatformen. Vores fremtidsorienterede teknologier giver arrangører værktøjerne til at planlægge, spore og afholde enhver form for begivenhed, både personligt og virtuel. Og vores intuitive produkter er designet, så arrangørerne kan komme i gang. Det betyder dog ikke, at vi nogensinde er uden for rækkevidde. Fra dag ét parrer vi hver klient med en dedikeret Event Success Manager. Dette er egentlig bare vores måde at sige, "Vi ved, du har det her. Men vi er her altid, hvis du har brug for noget." Vi ved, at begivenheder er mere end bare teknologi. Begivenheder handler om mennesker. Og vi har hjulpet millioner af mennesker med at forbinde, tale, grine og tænke... Sig hej når som helst. Tilgængelige funktioner: Begivenhedsregistrering Expo Pass Virtuel oplevelse Check-in-badge-udskrivning Event-app-deltagelsessporing Lead-hentning