Coldlytics

coldlytics.com

Træt af forældede B2B-databaser? Coldlytics kombinerer problemfrit banebrydende automatisering med menneskelig forsker for at give dig de nyeste kundeemner derude. Indsend dine målretningskrav via vores selvbetjeningsplatform, og vores team vil bygge dig en helt tilpasset kundeemneliste på kun 24 timer. Lad dig ikke nøjes med data, som alle andre allerede har brugt! Hvordan gør vi det? Når du indsender din anmodning, vil et medlem af vores team tænde vores proprietære webskrabere for at identificere dine ideelle kunder. Vi bruger et væld af online datakilder, herunder Google Maps, LinkedIn, Clutch, D&B og mere - derefter krydstjek indtægter, medarbejderantal, oprettelsesdatoer og kører endda søgeordstjek på hver virksomheds hjemmeside. Alt dette gør os i stand til at opnå præcision. Vi videregiver derefter din liste til vores dedikerede forskerteam, som manuelt jagter kontaktoplysningerne for hver beslutningstager, du skal nå. Der er virkelig ingen bedre data derude!