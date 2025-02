Lead Mining Software - Mest populære apps - Slovakiet

Enlyft

enlyft.com

Enlyft hjælper B2B-salgs- og marketingteams med at finde, prioritere, engagere og konvertere de virksomheder, der er mest tilbøjelige til at købe deres produkter gennem dedikeret AI og dybe proprietære kontodata. Vi sætter dig i stand til at opdage bedst passende konti blandt titusinder af millioner af virksomheder verden over ved at målrette teknologiadoption og hundredvis af forretningsegenskaber. Vores AI-platform forudsiger, hvem der har brug for dine teknologiprodukter, og hvornår de er klar til at købe. Hvad mere er - Enlyft giver dine teams adgang til forretningskritisk indsigt om hver konto på få sekunder - for sikker, målrettet og effektiv opsøgende kontakt. Vi gør dette ved at kombinere salgs- og marketingoptimerede AI-modeller med proprietære dataindsamlingsmekanismer for at generere den rigeste, mest pålidelige og opdaterede database med kundeemner på markedet. Enlyft er en problemfri del af din arbejdsgang gennem brugervenlig hjemmeside, plugin, datadownloads, LinkedIn-kontakter, CRM-integrationer og meget mere. Fra Fortune 100 til startups - verdens mest produktive salgs- og marketingteams stoler på Enlyfts AI-drevne efterspørgselsgenerering for at drive og prioritere deres prospekteringspipeline og vinde mere forretning - for en brøkdel af deres budget.