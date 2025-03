Clearout

clearout.io

Clearout er en one-stop-løsning til at forbedre din salgs- og marketingindsats ved at strømline processen med at identificere og forbinde med potentielle kundeemner via e-mails. Vores værktøj sikrer, at dine e-mails når de tilsigtede modtagere ved at udvide din rækkevidde, reducere hårde afvisninger og forbedre leveringsraterne gennem realtids- og bulk-e-mailbekræftelse og e-mailvalidering. Med Clearout kan du effektivt nå hvert enkelt kundeemne og maksimere dit salgspotentiale. Clearouts e-mail-validering og e-mailbekræftelse tilbyder forskellige måder at hjælpe dig med at opretholde en ren og opdateret e-mail-liste, mens du har varme kundeemner ved din side. Her er nogle måder at udnytte vores tjenester på: 1) Opbyg en præcis e-mail-liste: Med Clearout's Email Finder-værktøj kan du nemt hente forhåndsbekræftede e-mail-adresser på dine kundeemner ved blot at indtaste deres navn og firma-/domænenavn. 2) Valider eksisterende kundedata: Vores e-mail-bekræfter i bulk kan verificere et stort antal e-mail-adresser med en bemærkelsesværdig nøjagtighed på 98 %+. Dette hjælper dig med at opdatere din eksisterende e-mail-liste og fjerne ugyldige og risikable e-mailadresser. 3) Bekræft nye poster i realtid: Med Clearouts e-mailbekræftelse i realtid kan du øjeblikkeligt validere hver ny kunde eller abonnent ved indgangspunktet. Dette sikrer, at din e-mail-liste forbliver opdateret og nøjagtig, og du kan undgå at sende e-mails til ugyldige eller svigagtige adresser. E-mailbekræftelse: Clearout e-mailvalideringsværktøj er designet til at give over 98 % nøjagtighed ved at udføre mere end 20 raffinerede valideringstjek for at bestemme status for hver e-mailadresse i dine data. Med mere end 15 millioner e-mail-adresser verificeret dagligt hjælper Clearout virksomheder ved at identificere legitime kundeemner og fjerne ugyldige e-mailadresser såsom misbrug, spamfælder, slåfejl, midlertidige e-mails og andre