Lead Capture Software - Mest populære apps - Taiwan

Expandi

expandi.io

Expandi er et LinkedIn-automatiseringsværktøj, der gør dig i stand til at opsøge kundeemner mest sikkert ved hjælp af en omnichannel-tilgang. Med Expandi behøver du ikke at være en LinkedIn-ekspert for at få resultater og superlade dit LinkedIn outreach-spil. Kontakt dine kundeemner på LinkedIn eller via e-mail via smarte, automatiserede sekvenser. Start din første kampagne om 15 minutter og se resultater på 24 timer. Vores mission er at blive den sikreste, smarteste måde at gøre omnichannel opsøgende for din virksomhed på. Med markedsledende funktioner såsom: • Smart kampagnebygger: med handlinger som at godkende kundeemner og følge deres virksomhedsside. • LinkedIn-begivenheder omfatter at invitere dit netværk til at deltage i din begivenhed eller sende beskeder til alle, der har deltaget i den begivenhed, du er vært for. • Integration med Hyperise: evnen til at sende personlige billeder og gifs for at skille sig ud på LinkedIn. • ... og meget mere Er du interesseret i at finde ud af mere? Besøg vores hjemmeside, eller kontakt [email protected] for at starte din gratis prøveperiode.