Last mile leveringssoftware tilbyder virksomheder væsentlige værktøjer til effektivt at administrere og strømline leverancer fra lageret til kundens dørtrin. Den byder på ruteoptimering, avanceret afsendelse, kundemeddelelser, leveringsbevis og leveringsanalyse. Disse muligheder gør det muligt for virksomheder at fremskynde leveringstider, samtidig med at kunderne holdes informeret om deres ordrestatus. Sidste mile leveringssoftware, der primært bruges af vognmænd og chauffører, letter effektiv kommunikation og sikrer rettidige leveringer. Selvom den deler ligheder med kurersoftware, ligger dens vigtigste skelnen i dets eksklusive fokus på leveringsprocessen, hvorimod kurersoftware ofte omfatter bredere back-office-funktioner relateret til modtagelse og forsendelse. Typisk er last mile leveringssoftware vedtaget i forsyningskæden og logistikafdelinger i virksomheder, der håndterer daglige leveringsordrer. Det er almindeligvis integreret med andre forsyningskæde- og logistikværktøjer, såsom forsyningskædeplanlægningssoftware, for at øge den samlede operationelle effektivitet.