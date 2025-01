Landing Page Builders - Mest populære apps - Réunion

Heyflow

Heyflow hjælper dig med at konvertere besøgende på webstedet til kundeemner, tilmeldinger og salg. Ved at bruge dens træk-og-slip-builder kan du oprette tilmeldingstragte, leadgenereringsflows og interaktive flertrinsformularer for at opbygge en engagerende hjemmesideoplevelse. Analyser effektiviteten af ​​dine flows ved at integrere med de marketingværktøjer, vækstmarketingfolk har brug for. ** Byg: Vælg mellem 25+ byggeklodser for at opbygge et alsidigt flow på ingen tid - bare træk og slip! Definer ruter og hvis-dette-så-den logik for at engagere smartere, mere menneskelige og simpelthen bedre. Integrer dit flow på ethvert websted, eller brug det blot som en selvstændig landingsside. Dit flow er optimeret til mobile enheder, 100 % responsivt og indlæses lynende hurtigt, selv når dine brugere har en langsom internetforbindelse. ** Design: Tilpas dit flow fuldt ud, så det matcher dit brand perfekt og formidler dine værdier. Udnyt styrken ved stilvariabler og en pixel-perfekt oplevelse. Over 30.000 ikoner i tre sammenhængende vægte, 53 kategorier og 720 underkategorier er klar til at fremskynde din arbejdsgang. ** Analyser: Forstå dine brugeres adfærd med Heyflows analyse-dashboard. Mål dit flows ydeevne ved at integrere Google Tag Manager, Google Analytics eller Facebook Pixel. Send URL-parametre automatisk fra din landingsside til dit flow. ** Integrer: Modtag dine svar via e-mail, GSheets, Pipedrive, Slack, Asana og over 2.000 andre tjenester via Zapier.