Landing Page Builders - Mest populære apps - Malaysia

Landingssidebyggere giver personer uden teknisk ekspertise mulighed for at lancere websider, der er udformet til at guide besøgende mod et specifikt konverteringsmål. Disse sider er typisk skræddersyet til at få besøgende til at foretage en enestående handling, såsom at abonnere på et nyhedsbrev, vælge en gratis prøveperiode eller tilmelde sig en abonnementstjeneste, og de letter nem test af prototyper af ikke-udviklere. Ved at gøre det kan organisationer måle effekten og responsen fra deres publikum, herunder købere og besøgende på webstedet. Afgørende for en organisations marketingstrategier giver landingssidebyggere marketingfolk muligheden for at designe, justere og udgive weboplevelser selvstændigt uden at være afhængig af IT eller udviklere. Disse bygherrer integreres problemfrit i eksisterende webudviklingsinfrastruktur og webindholdsstyringssystemer, hvilket sikrer en sammenhængende weboplevelse. Derudover kan de forbindes harmonisk med digitale analyseløsninger for at overvåge besøgendes adfærd på landingssider.