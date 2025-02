Jobbeskrivelse Management Software - Mest populære apps - Turkmenistan

TalVista

talvista.com

TalVista er en SaaS-baseret platform for beslutningsstøtte for mangfoldighedsrekruttering. TalVista er unikt positioneret til at hjælpe virksomheder med at øge deres pulje af forskellige kandidater og øge sandsynligheden for, at forskellige kandidater vil komme videre gennem rekrutteringsprocessen baseret på deres erfaring, færdigheder og kvalifikationer i stedet for at blive afvist på grund af deres køn, race, etnicitet, orientering, trosbekendelse eller fysisk formåen. Med teknologi forstærkes diversitetstræning og muliggør adfærdsændring i stedet for at stole på teori eller et medlems hukommelse. TalVista forbedrer mangfoldighedsrekruttering på tre måder. Jobbeskrivelsesoptimering – Med vores jobbeskrivelsesoptimering analyserer vi jobbeskrivelsen og identificerer problematiske ord, baseret på forskning, som har vist sig at afholde underrepræsenterede ansøgere fra at søge et job. Vi er den eneste platform, der går ud over ligestilling mellem kønnene, sammenlignet med andre på markedet, for at sikre, at den bredeste og mest forskelligartede ansøgermasse tiltrækkes til jobbet. Redigeret CV-gennemgang – Vi har digitaliseret processen med at gennemgå kandidat-cv’et. Vi behandler PDF- og MSWord-dokumenter og identificerer personlige identifikationsoplysninger i CV'et. Vi fjerner derefter "bloker ud" kandidatnavn og personlig identificerende URL og e-mailadresse. Yderligere redigering kan aktiveres for at "blokere" fotografier, skole-/universitets- og virksomhedsnavne. Ansættelseslederen vurderer baseret på færdigheder og erfaring i stedet for at fiksere et navn, der kan betegne et køn, race eller etnicitet. Ingen anden platform foretager redigeringen i det originale CV. Strukturerede interviews – Vores strukturerede interviews fokuserer intervieweren på det, der betyder mest, jobbets kernekriterier. Interviewere kan få tildelt spørgsmål baseret på deres ekspertise. Interviewere er bemyndiget til at fokusere på hvert svar og indsamle vigtige noter under hvert svar og derefter henvise til disse noter under bedømmelsesprocessen, efter at kandidaten er blevet undskyldt.