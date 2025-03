IoT Analytics-platforme - Mest populære apps

App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

IoT-analyseplatforme gør det muligt for virksomheder at analysere og visualisere data fra internetforbundne enheder. Disse platforme hjælper med at fortolke det kontinuerlige flow af strukturerede, ustrukturerede og tidsseriedata, der genereres af disse enheder, hvilket gør det muligt for virksomheder at forstå historiske tendenser og forudsige fremtidige resultater. Virksomheder kan bruge IoT-analyseløsninger til at overvåge maskinernes ydeevne, give forudsigelige vedligeholdelsesanbefalinger og få indsigt i specifikke data såsom temperatur, bevægelse og lyd. Dataanalytikere kan bruge IoT-analyseplatforme til at forberede, filtrere, transformere og udforske sensordata på samme måde, som de ville analysere strukturerede data ved hjælp af en business intelligence-platform.