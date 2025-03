Evie

Evie er verdens bedste AI-rekrutteringskoordinator, der hjælper rekrutterere med at overtage det tidskrævende arbejde med samtaleplanlægning og samtidig bevare den menneskelige kontakt. Marta Brockwell, Talent Acquisition Consultant hos Siemens har dette at sige om Evie: "Jeg planlægger tæt på hundrede interviews om måneden, og med Evie sparer jeg 30 % af min tid! Dette har givet mig mulighed for at fokusere på de virkelig vigtige opgaver som kandidatsourcing, og investere mere tid i at screene efter det bedste talent, der kan slutte sig til vores virksomhed. Jeg bruger også Evie til automatisk at sende de rigtige oplysninger (vedhæftede filer, instruktioner osv.) til kandidater og ansættelsesledere, hvilket sparer mig endnu mere tid og sikrer en ensartet oplevelse for alle vores kandidater og interviewere. Evie interagerede også godt med vores kandidater, hvilket gav en smidig kandidatoplevelse. Evie-teamet er utroligt lydhørt og en fornøjelse at arbejde med." Selv med automatisering er rekrutterere i dag stadig hårdt pressede til at jonglere med interviews, imponere kandidater og vinde krigen om talent. 54 % af rekrutteringsmedarbejdere ønsker, at samtaleplanlægning skal være automatiseret. Frigør rekrutterere fra interviewplanlægningssmerter med Evie, klassens bedste samtaleplanlægning drevet af AI, som muliggør en samarbejdsoplevelse mellem interviewere og kandidater og opnår: • 10 gange hurtigere i samtaleplanlægning • 2x reduktion i omplanlægning • 30 % tidsbesparelse på en Recruiter's Day Kontakt [email protected] for at planlægge en demo og en gratis prøveperiode.