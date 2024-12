Software til samtaleplanlægning - Mest populære apps - Malawi Mest populære Tilføjet for nylig

Software til planlægning af kandidatinterview, også kaldet software til samtaleplanlægning, automatiserer processen med at planlægge kandidatsamtaler. Det øger effektiviteten for HR-personale og rekrutterere ved at strømline interviewprocessen og forbedre kandidatoplevelsen. Disse værktøjer erstatter behovet for længerevarende e-mail-udvekslinger og tidskrævende telefonopkald, hvilket giver HR-teams, ansættelsesledere og rekrutterere mulighed for at overvåge kommende interviews i realtid. De udnytter kalenderne for ansættelsesledere og interviewere til at bestemme optimale tidspunkter for planlægning af telefonskærme, panelinterviews på stedet og videointerviews. Nøglefunktioner omfatter typisk integration med e-mail og kalendere, forududfyldte e-mailskabeloner, muligheder for omlægning af tidsplaner og automatiske påmindelser til interviewere og kandidater via e-mail eller tekst. Interviewplanlægningssoftware integreres ofte problemfrit med ansøgersporingssystemer (ATS) og bruges almindeligvis sammen med videointerviewplatforme.