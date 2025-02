Intern software til nyhedsbreve - Mest populære apps - Turkmenistan

Sociabble

Sociable leverer top-of-the-line, mobile første virksomhedsløsninger til intern kommunikation, medarbejderadvokat og medarbejderengagement. Som en software som service (SaaS) aggregerer platformen indhold, der er hentet fra officielle virksomhedskanaler (sociale netværk, virksomhedswebsteder osv.) Og kurationsplatforme samt indhold foreslået af platformbrugere (UGC) og administratorer. Indhold er personlig og organiseret i tema -kanaler og kan ses på mobile enheder, desktops, intranet, virksomheds sociale netværk og displayskærme. Autoriseret indhold kan deles med et enkelt klik til brugerens sociale medieprofiler. Ud over indholdsforbrug kan medarbejderne også engagere sig i indbyggede quizzer og undersøgelser. Funktioner inkluderer: * Underretninger for nyt indhold og interne virksomhedsnyheder * Deling af et-klik til alle dine foretrukne sociale medieplatforme * Internt indhold "Like" og "Kommentar" * Opret dine egne beskeder og indhold * Deltag i og tjek de seneste udfordringer og præmier * Leder Board -tilgængelighed for at se, hvordan du og dine kolleger rangerer * Opret og svar på quizzer og afstemninger Sociabble anvender brugeraktivering, belønninger og anerkendelse på tværs af forskellige niveauer af brugeroplevelsen for at maksimere engagement. Dens unikke medarbejderkommunikations- og fortalerplatform gør kommunikationen let, hurtig og engagerende. Medarbejdere er bedre informeret om virksomhedsnyheder, opdateringer og deres arbejdsplads, hvilket fører til en mere engageret og indflydelsesrig arbejdsstyrke. Virksomheder kan udvide Sociable's brug til deres partnere, eksterne påvirkere eller brandfans. Sociable blev lanceret i 2014 af et team af erfarne iværksættere inden for digital kapitalforvaltningsteknologi, sociale medier og indholdsmarkedsføring, og har i øjeblikket brugt i over 80 lande og har erhvervet nogle af verdens mest prestigefyldte klienter, herunder Microsoft, BNP Paribas, L'Oréal og PWC. Hovedkvarter i Paris, Frankrig, Sociable har også operationer i New York City, London og Mumbai.