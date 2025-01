Intern software til nyhedsbreve - Mest populære apps - Rusland

ContactMonkey

contactmonkey.com

ContactMonkey er en kraftfuld intern kommunikationssoftware, der gør dig i stand til at sende rettidige opdateringer til medarbejdere via din e-mail-klient (Outlook og Gmail) eller SMS. ContactMonkey moderniserer den måde, verdens bedste organisationer forbinder, kommunikerer og engagerer sig med deres medarbejdere på. I en arbejdsverden i hastig forandring gør vores værktøj det lettere for virksomheder at engagere eksterne, hybride og skrivebordsløse medarbejdere – alt sammen gennem en enkelt platform. Vi hjælper interne kommunikationsteams med at oprette, sende og spore medarbejdernyhedsbreve, SMS-opdateringer og krisekommunikation med det mål at øge medarbejdernes engagement og produktivitet. Med ContactMonkey kan du sende smukke HTML-e-mail-nyhedsbreve eller krisekommunikation via SMS, indsamle medarbejderfeedback og måle medarbejder-e-mailanalyse (åbningsrater, klikfrekvenser, læserater, eNPS) for at forstå, hvad der virkelig engagerer dine medarbejdere. Lær mere om ContactMonkeys funktioner her: https://www.contactmonkey.com/features/