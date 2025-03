GuardRails

guardrails.io

GuardRails er en end-to-end sikkerhedsplatform, der gør AppSec nemmere for både sikkerheds- og udviklingsteams. Vi scanner, opdager og giver vejledning i realtid for at rette sårbarheder tidligt. Betroet af hundredvis af teams rundt om i verden til at bygge sikrere apps, integrerer GuardRails problemfrit i udviklernes arbejdsgang, scanner stille og roligt, mens de koder, og viser, hvordan man løser sikkerhedsproblemer på stedet via Just-in-Time-træning. GuardRails forpligter sig til at holde støjen lav og kun rapportere høj-impact sårbarheder, der er relevante for din organisation. GuardRails hjælper organisationer med at flytte sikkerhed overalt og opbygge en stærk DevSecOps-pipeline, så de kan gå hurtigere på markedet uden at risikere sikkerheden.