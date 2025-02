Interactive Application Security Testing (IAST) software - Mest populære apps - Kenya

Semgrep

Semgrep er en meget tilpasselig applikationssikkerhedsplatform bygget til sikkerhedsingeniører og -udviklere. Semgrep scanner første- og tredjepartskode for at finde sikkerhedsproblemer, der er unikke for en organisation, med vægt på at vise handlingsvenlige, støjsvage og udviklervenlige resultater med lynets hast. Semgreps fokus på tillidsvurdering og tilgængelighed betyder, at sikkerhedsteams kan føle sig trygge ved at engagere udviklere direkte i deres arbejdsgange (f.eks. se resultater i PR-kommentarer), og Semgrep integreres problemfrit med CI- og SCM-værktøjer for at automatisere disse politikker. Med Semgrep kan sikkerhedsteams skifte til venstre og skalere deres programmer uden indflydelse på udviklerhastigheden. Med mere end 3400 out-of-the-box-regler og muligheden for nemt at oprette tilpassede regler, accelererer Semgrep den tid, det tager at implementere og skalere et klassens bedste AppSec-program - alt imens den tilføjer værdi fra dag 1.