Interactive Application Security Testing (IAST) software - Mest populære apps - Danmark

Interactive Application Security Testing (IAST) software undersøger en applikations kode indefra, mens den kører, for at identificere sikkerhedssårbarheder. Denne tilgang står i kontrast til Static Application Security Testing (SAST), som analyserer kode uden at udføre den, og Dynamic Application Security Testing (DAST), som udfører tests uden for applikationen ved hjælp af en black-box-metode. IAST tilbyder en hurtigere testproces sammenlignet med SAST, hvilket gør den tiltalende for teams med fokus på kontinuerlig levering. IASTs hastighed kommer dog med en afvejning: den giver mindre omfattende scanning end SAST, da den kun evaluerer kode på specifikke punkter defineret af testere. IAST-software advarer testere om sårbarheder, når de bliver fundet, og giver forslag til afhjælpning for at lette problemløsningen.