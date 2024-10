Intelligent Virtual Assistant Software - Mest populære apps - Brasilien Mest populære Tilføjet for nylig

Intelligente virtuelle assistenter (IVA'er), også kendt som virtuelle agenter og digitale medarbejdere, gør det muligt for virksomheder at interagere med deres kunder eller klienter på en samtale måde. Disse interaktioner simulerer menneskelignende samtaler og er karakteriseret ved deres naturlige flow. En af de primære forskelle mellem IVA'er og konventionel chatbot-software ligger i sofistikeringen af ​​deres samtaleevner. Mens chatbots typisk opererer baseret på forudbestemte svar og kæmper for at forstå flere hensigter inden for en enkelt interaktion, udnytter IVA'er avancerede naturlige sprogbehandlingsfunktioner (NLP) til at fortolke en bred vifte af hensigter fra en enkelt ytring. Desuden kan IVA'er forstå svar, som de ikke eksplicit er blevet programmeret til, takket være deres maskinlærings- og deep learning-algoritmer. Dette sætter dem i stand til løbende at forbedre deres forståelse af forskellige ordforråd, herunder dagligdags sprog, og give mere præcise og kontekstuelt relevante svar over tid. Derudover kan IVA'er skræddersy svar baseret på brugersegmentering eller anden givet information og derved levere personlig assistance. IVA'er er ofte specialiserede til specifikke jobroller eller brugssager, såsom marketing, kundeservice og salg. De har også evnen til at integrere med eksisterende forretningssystemer, såsom CRM-software, hvilket giver dem mulighed for at bruge menneskeskabte data som input til at opdatere disse systemer. For at blive klassificeret som en intelligent virtuel assistent skal et produkt opfylde flere kriterier: * NLP eller talegenkendelse: Evnen til at forstå samtaleanmodninger gennem naturlig sprogbehandling eller talegenkendelsesteknologier. * Redigering af samtaleflow: Giver brugere værktøjer til at redigere samtaleforløb, hvilket giver mulighed for tilpasning og optimering af interaktioner. * Samtaleanalyse: Tilbyder værktøjer såsom dashboards eller rapporter til at analysere samtaler, hvilket gør det muligt for virksomheder at få indsigt i brugerinteraktioner og forbedre ydeevnen. * Human Routing: Evnen til at dirigere samtaler til menneskelige agenter, når det er nødvendigt, hvilket sikrer problemfri eskalering for komplekse forespørgsler eller situationer, der kræver menneskelig indgriben. * Human-in-Loop-kapaciteter: Aktiverer menneske-i-løkke-kapaciteter for at opretholde nøjagtighed og levedygtighed, hvilket tillader menneskelig overvågning eller indgriben for at rette fejl eller forbedre ydeevnen efter behov. Ved at opfylde disse kriterier giver IVA'er virksomheder mulighed for at levere mere personlige, effektive og engagerende kundeoplevelser gennem samtalegrænseflader.