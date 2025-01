Mest populære Tilføjet for nylig Intelligent e-mailbeskyttelsessoftware - Mest populære apps - Ungarn

Intelligent e-mail-beskyttelse, også kendt som human-layer-sikkerhed, henviser til avancerede softwareløsninger, der har til formål at beskytte medarbejdere mod sofistikerede e-mail-baserede cyberangreb. Ved at bruge maskinlæring undersøger disse værktøjer tidligere e-mail-interaktioner, brugeradfærd og e-mailtrusler for at identificere risici og etablere normale adfærdsmønstre. De fungerer ved at filtrere indgående e-mails for at opdage og blokere potentielle phishingforsøg, ondsindede vedhæftede filer og farlige links. Derudover overvåger disse løsninger udgående e-mails for at forhindre utilsigtede datalæk, dataeksfiltrering og misbrug af følsomme oplysninger.