Instant Messaging Services - Mest populære apps - Syrien

Skype

skype.com

Skype er en telekommunikationsapplikation, der har specialiseret sig i at levere videochat og taleopkald mellem computere, tablets, mobile enheder, Xbox One-konsollen og smartwatches over internettet. Skype tilbyder også instant messaging-tjenester. Brugere kan overføre tekst, video, lyd og billeder. Skype tillader videokonferenceopkald. Ved udgangen af ​​2010 var der over 660 millioner brugere på verdensplan, med over 300 millioner anslået aktive hver måned i august 2015. På et tidspunkt i februar 2012 var der 34 millioner brugere online på Skype samtidigt. I marts 2020 var Skype brugt af 100 millioner mennesker på månedsbasis og af 40 millioner mennesker på daglig basis. Det var en stigning på 70 % i antallet af daglige brugere i forhold til den foregående måned på grund af COVID-19-pandemien. Skype blev først udgivet i august 2003 og blev oprettet af svenskeren Niklas Zennström og danskeren Janus Friis i samarbejde med Ahti Heinla , Priit Kasesalu, Jaan Tallinn og Toivo Annus, estere, der udviklede peer-to-peer-backend, der også blev brugt i musikdelingsapplikationen Kazaa. I september 2005 købte eBay Skype for 2,6 milliarder USD. I september 2009 annoncerede Silver Lake, Andreessen Horowitz og Canada Pension Plan Investment Board købet af 65 % af Skype for 1,9 milliarder USD fra eBay, hvilket tilskrev virksomheden en markedsværdi på 2,92 milliarder USD. Microsoft købte Skype i maj 2011 for 8,5 milliarder USD. Skypes divisionshovedkvarter er i Luxembourg, men det meste af udviklingsteamet og 44 % af alle divisionens medarbejdere er stadig placeret i Tallinn og Tartu, Estland. Skype giver brugerne mulighed for at kommunikere over internettet med stemme, ved hjælp af en mikrofon, ved hjælp af video ved hjælp af en webcam og via instant messaging. Skype implementerer en freemium-forretningsmodel, hvor Skype-til-Skype-opkald er gratis, mens opkald til fastnettelefoner og mobiltelefoner (over traditionelle telefonnetværk) opkræves via et debet-baseret brugerkontosystem kaldet Skype Credit. Nogle netværksadministratorer har forbudt Skype på virksomheds-, regerings-, hjemme- og uddannelsesnetværk med henvisning til årsager som upassende brug af ressourcer, overdreven brug af båndbredde og sikkerhedsproblemer. Skype indeholdt oprindeligt et hybridt peer-to-peer- og klient-server-system. Skype har været drevet udelukkende af Microsoft-drevne supernoder siden maj 2012. Masseovervågnings-afsløringerne i 2013 afslørede, at Microsoft havde givet efterretningstjenester uhindret adgang til supernoder og Skype-kommunikationsindhold. I løbet af 2016 og 2017 redesignede Microsoft sine Skype-klienter på en måde, der ændrede sig. Skype fra peer-to-peer-tjeneste til en centraliseret Azure-tjeneste og justerede brugergrænsefladerne i apps for at gøre tekstbaseret beskedudsendelse mere fremtrædende end taleopkald. Skype til Windows, iOS, Android, Mac og Linux fik betydelige, synlige eftersyn.