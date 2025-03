Simpl

getsimpl.com

Simpl er Indiens førende 1-tap checkout-netværk, der er beregnet til at gøre betalinger usynlige og intelligente penge. Det er forpligtet til forenkling og demokratisering af digital transformation i betalingsområdet. Som Indiens fremste forbrugeroplevelsesplatform er Simpl på en mission for at styrke købmænd til at opbygge betroede forhold til kunder, en transaktion ad gangen. Med mere end 26.000+ tilgængelige købmænd og millioner af betroede brugere Pan-Indien forestiller Simpl at skabe en inkluderende digital betalingsoplevelse for Indien, der giver og fremmer tillid mellem købmænd og deres kunder. SIMPL giver en fuldstak-løsning til konvertering af e-handel. Det gør det muligt for købmænd at give kunderne 1-tap checkout, køberbeskyttelse og en løn-later-facilitet for at give dem mulighed for at føle sig sikre og betroede, når de handler online. Gennem Simpl kan købmænd give forbrugerne en let, sikker og intuitiv brugeroplevelse.