Afbetalingsbetaling og Køb nu, betal senere (BNPL) software - Mest populære apps - Portugal

Afterpay var banebrydende for en bedre måde at betale på. Kunder handler nu, betaler over 6 uger og betaler aldrig renter. Sælgere, der samarbejder med Afterpay, når ud til de største og mest loyale kunder i verden. Mere end 19 millioner aktive kunder har handlet med Afterpay globalt, og det er konsekvent bedømt i Top 10 af shopping-apps. Sælgere drager fordel af at samarbejde med Afterpay og tilbyde kunderne en bedre måde at betale på. I gennemsnit sender Afterpay mere end 1 million globale henvisninger til sine handelspartnere hver dag. Efterbetaling øger den gennemsnitlige ordreværdi, driver trinvis salg og får kunderne til at vende tilbage. Sådan fungerer Afterpay for dine kunder: 1. Dine kunder handler på dit websted eller får Afterpay-appen. 2. Kunder ser deres betalingsplan og vælger Afterpay som deres betalingsmetode ved kassen. 3. De foretager den første af 4 betalinger nu. Og betal resten over 6 uger. Og her er, hvordan det virker for dig: - Få betalt på forhånd. Du bliver betalt inden for få dage for køb foretaget med Afterpay. - Minimer din risiko. Vi påtager os risici, herunder tilbageførsler og svindel. Så du kan fokusere på at vækste din virksomhed. - Modtag daglige afregningsrapporter. Få adgang til transaktionsoplysninger, som du kan bruge til at afstemme og bekræfte ordrer.