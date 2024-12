Afbetalingsbetaling og Køb nu, betal senere (BNPL) software - Mest populære apps - Malawi Mest populære Tilføjet for nylig

Afdragsbetaling og Køb nu, betal senere (BNPL) software giver virksomheder mulighed for at tilbyde kunderne mulighed for at købe produkter og tjenester gennem en række regelmæssige betalinger. Disse løsninger er indlejret i onlinebutikker eller integreret med faktureringssoftware, hvilket giver fleksible betalingsmuligheder. Denne fleksibilitet kan hjælpe virksomheder med at tiltrække nye kunder og øge salget af dyrere varer i deres e-handelsbutikker. Markedspladsudbydere som Etsy og eBay drager også fordel af BNPL, da det giver sælgere mulighed for at modtage betalinger i rater. For at fungere effektivt skal disse værktøjer integreres med e-handelsplatforme for at tilbyde afbetalingsmuligheder ved kassen og med betalingsgateways til at behandle betalinger. Derudover skal alle betalingsdata synkroniseres med økonomisystemer, hvilket kræver integration med regnskabssoftware.