Insight Engines software - Mest populære apps - St. Helena

Bloomfire

bloomfire.com

Bloomfire er en sikker platform for videnengagement, der giver teams mulighed for hurtigt at finde information. Eliminer skuldertryk, hektiske Slack-anmodninger og gentagne spørgsmål ved at give dit team den viden, de har brug for, når og hvor de har brug for det. Brugere kan uploade indhold i ethvert format (inklusive word-dokumenter, PDF'er, videoer, lydoptagelser og slide-dæk) eller oprette nyt indhold direkte i den cloud-baserede platform. Bloomfire deep indekserer hvert ord i hver fil – inklusive ord, der er talt i videoer – så brugerne hurtigt kan finde det, de leder efter. Uanset om du ønsker at dele viden på tværs af hele din virksomhed eller inden for afdelinger, hjælper Bloomfire med at nedbryde siloer og gøre information tilgængelig for alle, der har brug for det. Bloomfire driver i øjeblikket videndelingsindsatsen fra førende virksomheder, herunder FedEx, Jackson Hewitt, Delta Faucet og King's Hawaiian. Resultater, kunder har opnået med Bloomfire, omfatter: - Sparer medarbejdere i gennemsnit 30 minutter om dagen på udkig efter information - Reduktion af antallet af kundeserviceopkald sat i venteposition med 50 % - Øger kundetilfredsheden med 30 % - Reduktion af interne e-mails med op til en tredjedel - Demokratisering af indsigt og forskning på tværs af brancher