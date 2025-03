Heepsy

heepsy.com

Heepsy er en influencer marketing platform designet til brands og bureauer. Få adgang til millioner af influencers fra hele verden, plus de værktøjer, du skal bruge for at finde den rigtige til dine sociale mediekampagner. Find influencers på Instagram, YouTube og TikTok. Filtrer din søgning efter placering, kategori, antal følgere, engagementsrate og mere. Heepsy leverer også detaljerede analyserapporter om hver influencer. Analyser deres engagement, tilhængervækst, publikumsdemografi og autenticitet. Undgå influencers med meget mistænkelige målgrupper og uorganisk vækst. Tjek deres gennemsnitlige likes og kommentarer pr. indlæg for at se, hvordan indhold, der er oprettet til dit brand, kan klare sig. Organiser dine foretrukne influencers i lister. Vil du have kontaktoplysninger, så du kan begynde at nå ud til influencers? Download dine lister for at få kontaktoplysninger plus alle andre influencer-statistikker på ét sted gemt, hvor end du har brug for det. Men ikke kun giver det brands mulighed for at finde influencers, det introducerer også muligheden for en markedsplads, hvor influencers kan finde kampagner udgivet af brands. Her har skabere fleksibiliteten til at vælge kampagner, der matcher deres interesser, med funktioner, der giver dem mulighed for at filtrere baseret på kampagnens placering, netværket for kampagnen, den kategori, der promoveres, og mere. Denne opsætning sikrer, at influencers nemt kan opdage kampagner, der stemmer overens med deres publikums præferencer og deres egen indholdsskabelsesstil. Klar til at prøve det? Heepsy tilbyder en gratis prøveperiode og månedlige planer, så du kan prøve platformen, før du forpligter dig på længere sigt. Besøg os i dag for at tilmelde dig gratis og give det en chance.