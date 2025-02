Influencer Marketing Platforme - Mest populære apps - Thailand

Meltwater

meltwater.com

Meltwater, en pioner inden for medieintelligens, giver PR-, kommunikations- og marketingprofessionelle den informationsfordel, de har brug for for at være på forkant, og en enkelt integreret løsning for at være effektiv. Som den eneste alt-i-én løsning til PR og sociale medier bruger mere end 30.000 virksomheder Meltwaters medier og sociale intelligens til at holde sig på toppen af ​​milliarder af online samtaler og udtrække relevant indsigt til strategisk at styre deres brands. Med næsten 20 års erfaring med at analysere data, er Meltwater dedikeret til personlig, global service baseret på den lokale ekspertise fra 60 kontorer på tværs af seks kontinenter. Vores kunder kan overvåge mediedækning på tværs af både nyheder og sociale medier. Vi sporer over 300.000 online nyhedskilder, har partnerskaber til print- og broadcast-overvågning og lytter til sociale samtaler i realtid på tværs af Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, kommentarer, anmeldelseswebsteder, fora, opslagstavler og over 300 mio. blogs. Vi hjælper vores kunder med let at analysere medier og sociale medier med både kvalitative og kvantitative målinger. Vores stadigt voksende widgetbibliotek giver kunderne mulighed for problemfrit at oprette dashboards for at hjælpe med at visualisere mediedækning og rapportere om ROI af deres PR- og marketingindsats. Alt er interaktivt og eksporterbart, for at give sammenhængen bag tallene. Media Intelligence til PR Med over 300.0000 kilder og det største bibliotek af premium-indhold, overvåg og analyser hvert stykke relevant mediedækning fra onlinepublikationer, trykte medier, sociale medier, tv- og radiostationer i realtid. Kom i kontakt med influencers og journalister, og følg din outreach. Sociale løsninger til marketingfolk Den sociale division, tidligere Sysomos (opkøbt i april 2018), tilbyder omfattende og integrerede dataløsninger til at drive din sociale strategi. Undersøg og overvåg mere end 200 milliarder sociale samtaler med ubegrænsede forespørgsler og ingen datagrænser, engager og publicer fra én platform, find nemt sociale påvirkere, grav i forbrugerindsigt og opdag fællesskaber, der driver sociale samtaler. Skræddersyede løsninger til virksomheden Enterprise Solutions-teamet sikrer, at selv de mest komplekse leverancer opfyldes hurtigt og effektivt af vores team af brancheeksperter og analytikere. Meltwater leverer professionelle tjenester og premium-tilbud til verdens førende mærker.