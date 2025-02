Influencer Marketing Platforme - Mest populære apps - Slovenien

CreatorDB

CreatorDB er en influencer-marketingplatform, der gør det muligt for brugere at opdage influencers, analysere markeder og spore kampagner, med over 3 millioner influencers, 130+ filtre, 500+ emner og næsten 9000 nicher. CreatorDB giver brugerne detaljeret adgang til influencer marketing og sigter mod at sætte dem i stand til at finde den rigtige influencer ved hjælp af over 130 søgekriterier. Derudover kan brugere: Sammenligne individuelle skaberresultater med de gennemsnitlige resultater for deres emne på få sekunder for at benchmarke dem. Spor kampagner, individualiser alt indhold, der er forbundet med et brand, og indhent samlet information. Følg konkurrencen med mærkesektionen, hvor det kan ses, hvad de laver, og hvordan deres indhold klarer sig. Se, hvordan indhold omkring forskellige emner klarer sig for at bestemme, hvornår og hvor du skal engagere dig. Få adgang til detaljerede data om skabere og demografiske emner, og sørg for, at du altid taler med de rigtige mennesker. Alle CreatorDB-tjenester er tilgængelige via vores SaaS og API-integration for bedst muligt at kombinere med din nuværende arbejdsgang. CreatorDB tilbyder også bureautjenester med end-to-end kampagnestyring internt. Sælgeren oplyser, at deres bureauteam taler flydende 11 af de mest talte sprog, hvilket gør det til en levedygtig løsning til grænseoverskridende kampagner.