Influencer Marketing Platforme - Mest populære apps - Albanien

Vyrill

vyrill.com

Med videoindhold, der vokser 400 % år over år, står mærker og forhandlere over for et massivt problem. Vidste du at: * 2,16 timer bruges dagligt på mobile enheder til at se video * 700+ timers video uploadet pr. minut på YouTube * 5B+ videoer set om dagen på YouTube * 85 % af kunderne ser video, fø...