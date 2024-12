Mest populære Tilføjet for nylig Industrielle AR-platforme - Mest populære apps - Malaysia

Industrial augmented reality (AR) platforme bruges til at forbedre de operationelle arbejdsgange for arbejdsstyrker i industrielle sektorer. Ved at udnytte interaktivt AR-indhold forbedrer disse platforme medarbejdernes produktivitet, effektivitet og sikkerhed. Brugere af industriel AR-software er bemyndiget til at integrere deres eget AR-indhold, typisk lavet ved hjælp af et AR SDK, og gemme det på platformen for tilgængelighed. Desuden letter denne software samtidig implementering til flere brugere. Disse platforme letter scanningen af ​​objekter i den virkelige verden, hvilket gør det muligt for brugere at overlejre tags og annoteringer, hvilket letter en mere effektiv træning på jobbet. Desuden kan medarbejderne let få adgang til væsentlig dokumentation efter behov. Mange af disse værktøjer inkorporerer også videoadgangsfunktioner, som giver eksterne teammedlemmer mulighed for at se brugerens perspektiv i realtid. Det er vigtigt at skelne industriel AR fra AR-træningssimulatorsoftware, da sidstnævnte ikke er skræddersyet specifikt til industrielle applikationer.