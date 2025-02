Incident Response Software - Mest populære apps - Slovenien

Blumira

Blumira leverer den eneste cybersikkerhedsplatform, der kan hjælpe SMB'er med at forhindre et brud. Vi hjælper slanke it-teams med at beskytte deres organisationer mod ransomware og brud med en åben SIEM+XDR-platform. Vores alt-i-en-løsning kombinerer SIEM, slutpunktssynlighed og automatiseret respons for at reducere kompleksiteten, give bred synlighed og fremskynde vores tid til at reagere. Vores automatiserede platform registrerer og indeholder straks trusler, hvilket letter byrden på it-teams, der ikke kan arbejde døgnet rundt. Platformen inkluderer: - Administrerede detektioner til automatiseret trusselsjagt for at identificere angreb tidligt - Automatisk reaktion for at begrænse og blokere trusler med det samme - Et års dataopbevaring og mulighed for at forlænge for at tilfredsstille overholdelse - Avanceret rapportering og dashboards til efterforskning og nem efterforskning - Letvægtsagent til slutpunktssynlighed og respons - 24/7 Security Operations (SecOps) support til kritiske prioritetsproblemer