Software til sporing af indgående opkald - Mest populære apps - Turkmenistan

Infinity Portal

infinity.co

Opdag, hvad der sker før, under og efter hvert opkald, og tag reelle handlinger for at fremme marketing og driftseffektivitet. Infinity er en ISO 27001 certificeret opkaldsinformationsplatform i verdensklasse med detaljerede funktioner til sporing af besøgende. Infinity giver dig mulighed for at kortlægge hele kunderejsen og låse op for uvurderlig indsigt såsom kampagner, websider og eksakte søgeord, dine kunder engagerede sig i, før de tager telefonen. At finde ud af, hvor opkaldskonverteringer kommer fra, hjælper dig med at se det fulde billede, når det kommer til at analysere ydeevnen. Du vil være i stand til at generere imponerende ROI på dine marketingudgifter ved fuldstændig at eliminere gætværket omkring, hvad der genererer salg. Infinity Hub udvikler sig konstant for at give brugerne mulighed for at skabe klassens bedste kundeoplevelser ved at sætte dem i stand til at integrere med de nyeste versioner af Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce og mange flere. Vi integrerer også med Instagram og Facebook, hvilket betyder, at Infinity-brugere kan afdække yderligere værdi fra deres sociale annoncer. Vores Conversation Analytics-pakke analyserer alle indgående og udgående opkald i stor skala og giver vital indsigt i, hvad der er og ikke resulterer i positive resultater. Agent ID giver detaljeret indsigt i individuelle agents ydeevne, så du kan oprette skræddersyede træningssessioner, der er rettet mod at skabe problemfri kundeoplevelser. Nogle af de resultater, vi har hjulpet vores kunder med at opnå, omfatter: 79 % stigning i konverteringer for Flight Center 64 % reduktion i Customer Acquisition Costs (CAC) for Pendragon 50 % reduktion i callcenteromkostninger for Access Self Storage