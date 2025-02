Software til billedgenkendelse - Mest populære apps - Turkmenistan

Partium

partium.io

Partiums historie begyndte i 2020 med ideen om at skabe en lynhurtig, øjeblikkelig og pålidelig søgeoplevelse for alle, der leder efter reservedele. Vi reducerede behovet for, at teknikere og brugere af reservedelskataloger og webshops skulle bruge endeløs tid på at søge efter den rigtige del. I stedet hjælper vi brugerne med at finde den rigtige reservedel på få sekunder. I dag håndterer Partium millioner af reservedelssøgninger hver måned og hjælper utallige teknikere over hele verden med at finde den rigtige del til at få arbejdet gjort. Vores kunder introducerer Partium i deres vedligeholdelses-, eftersalgs- og servicemiljøer for at give deres brugere den bedste delsøgningsoplevelse og give dem en hurtig og bekvem proces til at søge, bekræfte og bestille reservedele hos dem. Partiums AI udnytter eksisterende reservedelsdata, men den kan også berige og optimere dine data ved at tilføje kritisk information til dem. Caterpillar, Parker, Liebherr, Deutsche Bahn, New Holland, The Home Depot, ENGEL og mange andre virksomheder bruger Partium til ikke blot at levere en fantastisk søgning til deres kunder, men en søgning, der konverterer til højere satser på grund af relevans, nøjagtighed og lethed -af-brug. Vi hjælper kunder med at finde de rigtige dele hurtigere og optimere deres eksisterende reservedelsdata. Med kontorer i USA, Canada og Europa er vi en global virksomhed, der er forpligtet til at ændre den måde, AI delsøgning og deloptimering udføres på.